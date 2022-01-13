Вальверде: «Реал» мог гораздо раньше гарантировать себе победу, если бы использовал все моменты»

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о победе над каталонской «Барселоной» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Реал» хорошо отработал в этом матче, игроки отлично взаимодействовали. Я рад принять участие в «эль класико». Мы были обязаны лучше распоряжаться своими моментами. «Реал» мог гораздо раньше гарантировать себе победу, если бы использовал все шансы», - передает слова уругвайского полузащитника газета Marca.

Напомним, что основное время встречи завершилось вничью со счетом 2:2. В овертайме «Реал» вырвал победу благодаря голу Вальверде.