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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо: «Всегда досадно проигрывать, но я горжусь выступлением «Барселоны»

13 Января 2022 • 10:30 Комментировать
Барселона
2:3
Реал Мадрид
окончен после доп. времени

Каталонская «Барселона» уступила мадридскому «Реалу» в полуфинальном поединке Суперкубка Испании со счетом 2:3 (ОТ). Своими впечатлениями от встречи поделился защитник «сине-гранатовых» Рональд Араухо.

«Всегда досадно проигрывать, но я горжусь выступлением команды. «Барса» показала хорошую игру. Мы стремились доминировать и владеть мячом, однако не смогли сдержать контратаки «Реала». Думаю, всем видно, что команда много работает. Мы сплотились и надеемся на хорошие результаты в дальнейшем», - цитирует защитника Sport.es.

Следующий матч подопечные Хави проведут с «Алавесом» в Ла Лиге 23 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Рональд Араухо
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