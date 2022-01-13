Араухо: «Всегда досадно проигрывать, но я горжусь выступлением «Барселоны»

Каталонская «Барселона» уступила мадридскому «Реалу» в полуфинальном поединке Суперкубка Испании со счетом 2:3 (ОТ). Своими впечатлениями от встречи поделился защитник «сине-гранатовых» Рональд Араухо.

«Всегда досадно проигрывать, но я горжусь выступлением команды. «Барса» показала хорошую игру. Мы стремились доминировать и владеть мячом, однако не смогли сдержать контратаки «Реала». Думаю, всем видно, что команда много работает. Мы сплотились и надеемся на хорошие результаты в дальнейшем», - цитирует защитника Sport.es.

Следующий матч подопечные Хави проведут с «Алавесом» в Ла Лиге 23 января.