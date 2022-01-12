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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти определился со стартовым составом «Реала» на матч против «Барселоны» за два часа до игры

12 Января 2022 • 20:05 Комментировать
Барселона
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Реал Мадрид
3.80 3.85 1.95
Через 1 ч. 6 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти определился с выбором стартового состава на полуфинальный поединок против «Барселоны» в рамках Суперкубка Испании еще за два часа до начала противостояния.

На предматчевой пресс-конференции итальянский специалист заявил, что не собирается прибегать к какой-либо ротации. Таким образом, в атаке у «сливочных» снова выйдут Марко Асенсио, Карим Бензема и Винисиус Жуниор, передает пресс-служба.

Стоит отметить, что помочь своей команде в этот вечер не может Давид Алаба – вместо него в основе появится универсал Начо Фернандес.

Полный стартовый состав выглядит следующим образом:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Бензема, Винисиус

За развитием событий на футбольном поле можно проследить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Liveresult.ru. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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