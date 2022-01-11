Сразу четверо игроков «Барселоны» возвращаются в строй

«Барселона» готовится к полуфинальному матчу Суперкубка Испании против «Реала», и накануне встречи приятные новости для поклонников «блауграны» сообщает football-espana.net. Речь идет о возвращении в строй сразу четверых игроков клуба. Все они излечились от травм различной степени тяжести.

Это Фати, Педри, Рональд Араухо, Френки де Йонг и, самое главное - новобранец клуба Ферран Торрес. Впрочем, он также пропустил несколько месяцев из-за травмы, полученной в матче за сборную Испании, вдобавок, потом заболел Covid-19. С такими новостями «банда Хави» не намерена сдаваться «Реалу» без боя.