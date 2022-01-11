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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сразу четверо игроков «Барселоны» возвращаются в строй

11 Января 2022 • 23:44 Комментировать
Барселона
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Реал Мадрид
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Через 21 ч. 40 мин.

«Барселона» готовится к полуфинальному матчу Суперкубка Испании против «Реала», и накануне встречи приятные новости для поклонников «блауграны» сообщает football-espana.net. Речь идет о возвращении в строй сразу четверых игроков клуба. Все они излечились от травм различной степени тяжести.

Это Фати, Педри, Рональд Араухо, Френки де Йонг и, самое главное - новобранец клуба Ферран Торрес. Впрочем, он также пропустил несколько месяцев из-за травмы, полученной в матче за сборную Испании, вдобавок, потом заболел Covid-19. С такими новостями «банда Хави» не намерена сдаваться «Реалу» без боя.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Хави
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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