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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта выступил в раздевалке «Барселоны» после поражения в «эль класико» видео

13 Января 2022 • 15:01 Комментировать
Барселона
2:3
Реал Мадрид
окончен после доп. времени

«Барселона» проиграла «Реалу» (2:3) в «эль класико» в полуфинале Суперкубка Испании. После игры в раздевалку команды зашёл президент каталонцев Жоан Лапорта. Он произнёс речь, поддержав футболистов после поражения. Видео с Лапортой опубликовала пресс-служба «сине-гранатовых».

«Мы – как и все «кулес» - очень гордимся тем, что являемся фанатами «Барселоны». Сейчас гордимся сильнее, чем когда либо, - с таких слов началась речь Лапорты.

Президент «Барселоны» отметил, что футболисты по ходу игры с «Реалом» шли вперёд, демонстрировали свой талант и смелость.

Лапорта, среди прочего, поблагодарил игроков «Барселоны» за игру и выразил уверенность в том, что победы придут.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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