«Барселона» - клуб с наибольшим количеством побед в Суперкубке Испании

Суперкубок Испании разыгрывается под нынешним названием с 1982 года, хотя несколько раз за это время турнир несколько менял свой формат. В этом году он, к примеру, впервые пройдет вне Испании - приз будет разыгран в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Наиболее количество побед в Суперкубке Испании одержала «Барселона» - 13 трофеев. На счету «Реала» - на две победы меньше, в общей сложности одиннадцать.

По три раза трофей выигрывали «Атлетик» из Бильбао, а также «Депортиво» из Ла-Коруньи. Дважды - мадридский «Атлетико», а «Валенсия», «Севилья», «Сарагоса», «Мальорка», «Реал Сосьедад», «Эспаньол» и «Бетис» - по разу.