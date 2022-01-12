Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» - клуб с наибольшим количеством побед в Суперкубке Испании

12 Января 2022 • 17:07 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
3.80 3.85 1.95
Через 4 ч. 38 мин.

Суперкубок Испании разыгрывается под нынешним названием с 1982 года, хотя несколько раз за это время турнир несколько менял свой формат. В этом году он, к примеру, впервые пройдет вне Испании - приз будет разыгран в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Наиболее количество побед в Суперкубке Испании одержала «Барселона» - 13 трофеев. На счету «Реала» - на две победы меньше, в общей сложности одиннадцать.

По три раза трофей выигрывали «Атлетик» из Бильбао, а также «Депортиво» из Ла-Коруньи. Дважды - мадридский «Атлетико», а «Валенсия», «Севилья», «Сарагоса», «Мальорка», «Реал Сосьедад», «Эспаньол» и «Бетис» - по разу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
17:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - клуб с наибольшим количеством побед в Суперкубке Испании
16:47 · Испания. Ла Лига
​Соперник «Зенита» в Лиге Европы продлил контракт с одним из лидеров официально
16:39 · Испания. Ла Лига
​Уткин считает, что «эль класико» может стать переломом для «Барселоны»
16:19 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» задумал вернуть Модрича слухи
15:21 · Испания. Ла Лига
Лапорта предупреждает «Реал» перед полуфиналом Суперкубка
13:55 · Испания. Ла Лига
Денис Черышев заразился коронавирусом
09:53 · Испания. Ла Лига
Оскар готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону» 1
08:31 · Россия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл альтернативу Азмуну 3
08:10 · Италия. Серия А
Аллегри отказал «Реалу» ради «Ювентуса»
03:00 · Испания. Ла Лига
Анчелотти считает, что у Модрича пожизненный контракт с «Реалом»
02:00 · Испания. Ла Лига
Кроос: «В игре против «Барселоны» может быть любой исход»
01:31 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» вступила в борьбу за футболиста «Аякса»
00:33 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес выбрал номер в «Барселоне»
00:08 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» намерен обойти «Челси» в гонке за Кунде
11 Января
23:44 · Испания. Ла Лига
Сразу четверо игроков «Барселоны» возвращаются в строй 1
Все новости
Рекомендуем