Юмтити запросил у «Барселоны» аренду спустя пару дней после подписания нового контракта

На днях «Барселона» удивила собственных болельщиков, подписав новый контракт с защитником Самуэлем Юмтити. Как оказалось позже, это было сделано ради разгрузки финансовой ведомости – французу сократили зарплату, что помогло зарегистрировать Феррана Торреса.

По информации местной газеты Sport, уже спустя пару дней после пролонгации футболист запросил у руководства свой уход из команды. Правда, речь идет о возможной аренде до конца сезона. Юмтити решил, что в Каталонии у него не будет шанса на постоянную игровую практику.

Добавим, ранее в услугах защитника был заинтересован «Ньюкасл», но «сороки» рассчитывали на полноценный трансфер. К слову, в текущем сезоне Юмтити сыграл за «сине-гранатовых» всего 90 минут.