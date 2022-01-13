«Реал» снова вышёл вперед в поединке с «Барселоной», реализовав контратаку пять в три

Увидев, как воспитанник «Барселоны» Ансу Фати своим голом спас свою команду от поражения в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Реалом», повторить его достижение захотел представитель академии мадридцев Федерико Вальверде.

Уругваец в дополнительное время вывел «сливочных» вперед, завершив контратаку, которая чудом образовалась для подопечных Карло Анчелотти численным преимуществом пять в три.

Таким образом, теперь «Реалу» остается продержаться около 20 минут игрового времени, чтобы обеспечить себе путевку в финал турнира. Проследить за развязкой матча можно на сайте Liveresult.ru, где проводится текстовая-онлайн трансляция.