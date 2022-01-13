Пике: «Уходим с поднятой головой»

Защитник «Барселоны» Херард Пике подвел итоги матча с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании. Каталонцы дважды сравнивали счет по ходу встречи, но в конечном итоге все же не смогли обеспечить себе путевку в финал турнира.

«Думаю, мы сыграли очень достойно. Не тот результат, что хотелось бы, но становимся ближе к победам. Проигрывать «Реалу» больно. После подобного матча уходим с поднятой головой, мы дали отпор. Радует, что хорошо себя показали футболисты, которые наконец-то вернулись в состав», - рассказал Пике во время флеш-интервью.

Уточним, что во втором полуфинале сойдутся «Атлетико» и «Атлетик». Их противостояние запланировано на четверг, 13 января.