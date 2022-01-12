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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферран Торрес выбрал номер в «Барселоне»

12 Января 2022 • 00:33 Комментировать
Барселона
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Реал Мадрид
3.75 3.90 1.95
Через 20 ч. 13 мин.

С приходом Феррана Торреса «Барселона» связывает большие надежды, он выкуплен у «Манчестер Сити» и сможет помочь команде уже в ближайшем матче. А это будет не что иное, как второй в этом сезоне «эль класико» - в среду самые известные клубы Испании схлестнутся в полуфинальном матче на Суперкубок Испании. Встреча пройдет в столице Саудовской Аварии - Эр-Рияде.

А накануне «Барселона» официально заявила и представила своего новобранца. Одновременно стало известно, под каким номером Торрес будет защищать цвета «блауграны». Он выбрал себе номер 19.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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