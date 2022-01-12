Ферран Торрес выбрал номер в «Барселоне»

С приходом Феррана Торреса «Барселона» связывает большие надежды, он выкуплен у «Манчестер Сити» и сможет помочь команде уже в ближайшем матче. А это будет не что иное, как второй в этом сезоне «эль класико» - в среду самые известные клубы Испании схлестнутся в полуфинальном матче на Суперкубок Испании. Встреча пройдет в столице Саудовской Аварии - Эр-Рияде.

А накануне «Барселона» официально заявила и представила своего новобранца. Одновременно стало известно, под каким номером Торрес будет защищать цвета «блауграны». Он выбрал себе номер 19.