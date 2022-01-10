Бэйл и Мариано не сыграют против «Барселоны»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл остался вне заявки на матч Суперкубка Испании против «Барселоны», который состоится 12 января. Футболист не полетел в Саудовскую Аравию из-за травмы.

Как сообщает тренер «Реала» Карло Анчелотти, у валлийца проблемы со спиной. Так же вне заявки остался нападающий Мариано Диас, который пропустит игру из-за коронавируса.

При этом сообщается, что Лука Йович и Даниэль Карвахаль залечили свои травмы и могут помочь мадридцам в ближайшем матче.

В нынешнем сезоне Бэйл провёл на поле 193 минуты и забил один гол, он не играл за «Реал» с 28 августа.