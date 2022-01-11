Бывший полузащитник «Челси» может усилить «Барселону»

В попытках срочно усилить «Барселону» Хави использует буквально все возможности, обращаясь к ветеранам (Дани Алвес), а также к футболистам, выступающим вдалеке от европейских полей. Одним из таких неожиданных вариантов может стать 30-летний бразилец Оскар, известный по выступлением за «Челси», сообщает TNT Sports.

Контакты между ним и каталонцами начались несколько дней назад, однако камнем преткновения, известное дело, могут стать нынешние финансовые сложности «Барселоны». В прошлом году Оскар сыграл в 25 матчах, и, как показывают цифры, был весьма полезен своей команде - пять голов и целых 16 результативных передач.