Кроос иронично отреагировал на тот факт, что «Реал» борется за Суперкубок, не выиграв в прошлом году ни одного внутреннего турнира

Пару лет назад испанская ассоциация футбола внесла некоторые реформы, после которых теперь за Суперкубок страны сражаются сразу четыре клуба. Полузащитник «Реала» Тони Кроос иронично прокомментировал тот факт, что у мадридцев есть шанс побороться за трофей в финале, при этом ничего не выиграв на внутренней арене в прошлом году.

«Что я могу Вам сказать? Если говорить откровенно, то я считаю, что организаторам выгодно, чтобы мы здесь участвовали. Они явно заинтересованы в этом», - приводит слова немецкого футболиста Einfach mal luppen.

Напомним, что вчера «Реал» обыграл в полуфинале «Барселону», а сегодня, 13 января, вторую путевку между собой разыграют «Атлетико» и «Атлетик».