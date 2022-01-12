​Уткин считает, что «эль класико» может стать переломом для «Барселоны»

В среду вечером внимание значительной части футбольного мира будет сосредоточено на «эль класико» - «Барселона» и «Реал» сойдутся в полуфинале Суперкубка Испании. Известный журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале написал о том, что предстоящая дуэль топ-клубов Испании серьёзным образом его интригует.

Уткин считает, что «эль класико» может стать «определённым переломом» для «Барселоны».

«Это может дать «Барсе» необходимую эмоцию. Столько проблем за год, от объективных управленческих до иррациональных - вал травм, болезни… Вот это можно и необходимо переломить», - написал Уткин.

Журналист отметил, что в последнее время в «Барселоне» происходят позитивные вещи, например, заявку Феррана Торреса и возвращение в строй Ансу Фати.

Матч «Барселона» - «Реал» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на LiveResult.