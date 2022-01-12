Бензема с третьей попытки вывел «Реал» вперёд в матче с «Барселоной»

Немного сбавив обороты в начале второго тайма полуфинального матча Суперкубка Испании против «Барселоны», «Реал» активизировался ближе к концовке встречи. В частности, огненную пятиминутку выдал нападающий Карим Бензема.

Сначала француз попал в штангу, разобравшись с двумя оппонентами, а спустя несколько минут его удар в упор заблокировал защитник. Правда, в этом же эпизоде Бензема оказался самым проворным на добивании после прострела его партнера по команде, выведя «сливочных» вперед за 20 минут до конца игры.

Проследить за тем, удастся ли каталонцам отыграться, можно благодаря текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru.