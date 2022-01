Бензема и Винисиус Жуниор на двоих забили больше голов, чем вся «Барселона» вместе взятая

Достаточно красноречивые цифры подтверждают нынешнее превосходство мадридского «Реала» над «Барселоной». Речь идет о показателях пары Бензема - Винисиус Джуниор - на двоих они забили в текущем сезоне уже 36 голов во всех турнирах, и это на один мяч больше, нежели у всех игроков «Барселоны» вместе взятых.

Бензема забил двадцать два гола, Винисиус Джуниор - 14. Оба сделали дубль в недавнем победном матче своей команды против «Валенсии» (4:1).

В среду, 12 января, «Реал» и «Барселона» сойдутся в полуфинальном матче Суперкубка Испании, который пройдет в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

