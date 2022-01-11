Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема и Винисиус Жуниор на двоих забили больше голов, чем вся «Барселона» вместе взятая

11 Января 2022 • 21:35 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
3.75 3.90 1.95
Через 23 ч. 27 мин.

Достаточно красноречивые цифры подтверждают нынешнее превосходство мадридского «Реала» над «Барселоной». Речь идет о показателях пары Бензема - Винисиус Джуниор - на двоих они забили в текущем сезоне уже 36 голов во всех турнирах, и это на один мяч больше, нежели у всех игроков «Барселоны» вместе взятых.

Бензема забил двадцать два гола, Винисиус Джуниор - 14. Оба сделали дубль в недавнем победном матче своей команды против «Валенсии» (4:1).

В среду, 12 января, «Реал» и «Барселона» сойдутся в полуфинальном матче Суперкубка Испании, который пройдет в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карим Бензема Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересовался защитником «Севильи»
21:35 · Испания. Ла Лига
Бензема и Винисиус Жуниор на двоих забили больше голов, чем вся «Барселона» вместе взятая
21:07 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» отказалась от идеи аренды Марсьяля
20:53 · Испания. Ла Лига
«Бензема недооценён», считает бывший чемпион мира
20:21 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» положила глаз на кипера «ПСЖ»
20:17 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлит контракт с Модричем
17:31 · Англия. Премьер-лига
​«Атлетико» может продать Фелиша гранду АПЛ ради другого форварда слухи
15:37 · Испания. Ла Лига
​Агент Дембеле подлил масла в огонь, раскритиковав решения Хави 3
13:21 · Испания. Ла Лига
Иско решил остаться в «Реале» до конца сезона
12:24 · Испания. Ла Лига
В Ла Лиге произошла тренерская отставка официально
10:37 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» рассматривает четырёх игроков на замену Триппьеру
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона», «ПСЖ» и «Милан» нацелились на игрока «Тоттенхэма» 1
09:23 · Испания. Ла Лига
Модрич продлит контракт с «Реалом»
09:12 · Германия. Бундеслига
Кроос высказался об интересе «Реала» к Холанну и Мбаппе
08:36 · Испания. Ла Лига
Кроос высказался о своём будущем в «Реале»
Все новости
Рекомендуем