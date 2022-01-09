Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сообщила подробности травмы Эрика Гарсии

09 Января 2022 • 00:30 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
12.01 22:00

«Барселона» не удержала победу в матче с «Гранадой», потеряв два очка, а также двоих футболистов. Гави был удален за две желтые карточки и пропустит следующий матч, также выбыл из строя Эрик Гарсия - он получил травму в начале второго тайма и был заменен на Клемана Ленгле.

Как сообщает «Твиттер» каталонского суперклуба, Эрик получил травму задней мышцы правого бедра. Сколько ему придется пропустить матчей, станет известно уже после более подробного медицинского обследования, которое будет проведено в Барселоне.

Все эти очередные потери случаются накануне матча за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эрик Гарсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Реал Сосьедад 1:0 Сельта 1.82 3.50 4.80
окончен Гранада 1:1 Барселона 4.80 3.95 1.74
окончен Реал Мадрид 4:1 Валенсия 1.36 5.50 9.30
09.01  16:00 Райо Вальекано ... Бетис 2.55 3.47 2.75
09.01  18:15 Севилья ... Хетафе 1.60 3.60 7.00
09.01  20:30 Осасуна ... Кадис 1.78 3.30 5.60
09.01  20:30 Алавес ... Атлетик Б 3.80 3.45 2.02
09.01  23:00 Вильярреал ... Атлетико М 2.85 3.30 2.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
00:54 · Испания. Ла Лига
Дубли Винисиуса и Бензема позволили «Реалу» разгромить «Валенсию»
00:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила подробности травмы Эрика Гарсии
00:16 · Испания. Ла Лига
Бензема забил 300-й гол в составе «Реала»
08 Января
23:51 · Испания. Ла Лига
Хави: «Ничья из-за собственных ошибок»
23:16 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес подарил футболку с автографом травмированному им голкиперу «Райо Махадаонда»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Валенсия» - 4:1 (закончен) 1
22:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» упустила победу над «Гранадой» 12
21:25 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген проводит 200-й матч в Ла Лиге с «Барселоной»
20:37 · Испания. Ла Лига
«Леванте» едва не повторил печальный антирекорд хихонского «Спортинга»
20:17 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» спокойно обыграл «Сельту»
20:00 · Испания. Ла Лига
«Гранада» - «Барселона» - 1:1 (закончен) 6
19:56 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес установит новый рекорд «Барселоны»
19:32 · Испания. Ла Лига
Фалькао определился со своим будущим
18:37 · Испания. Ла Лига
Латераль «Валенсии» Корреа сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с «Реалом»
18:10 · Россия. Премьер-лига
В «Севилье» прокомментировали интерес ЦСКА к Гуделю
Все новости
Рекомендуем