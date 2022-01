«Барселона» сообщила подробности травмы Эрика Гарсии

«Барселона» не удержала победу в матче с «Гранадой», потеряв два очка, а также двоих футболистов. Гави был удален за две желтые карточки и пропустит следующий матч, также выбыл из строя Эрик Гарсия - он получил травму в начале второго тайма и был заменен на Клемана Ленгле.

Как сообщает «Твиттер» каталонского суперклуба, Эрик получил травму задней мышцы правого бедра. Сколько ему придется пропустить матчей, станет известно уже после более подробного медицинского обследования, которое будет проведено в Барселоне.

Все эти очередные потери случаются накануне матча за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом».

