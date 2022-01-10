Брайтвайт и Фати вернулись к тренировкам с «Барселоной»

Датский нападающий Мартин Брайтвайт вернулся в тренировочный процесс впервые с августа.

Хави в скором времени получит ещё одного игрока, который позволит увеличить глубину состава.

Мартин Брайтвайт находится на финальной стадии восстановления после травмы, полученной ещё летом. В сентябре датский нападающий перенёс операцию на бедренной кости левой ноги.

В текущем сезоне Брайтвайт успел провести три матча, в которых смог отметиться двумя голами и одной голевой передачей.

Стоит отметить, что к тренировкам вернулся и молодой талант «Барсы» Ансу Фати.

Из-за позитивных тестов на коронавирус Юсуф Демир, Ферран Торрес, Эрик Гарсия и Педри недоступны.

Матч против мадридского «Реала» в рамках Суперкубка Испании состоится 12 января, но на появление Брайтвайта после столь долгого перерыва рассчитывать не стоит.