«Аякс» интересуется Луниным

Клуб из Амстердама находится в поиске вратаря, который заменит Андре Онана после перехода в миланский «Интер».

Среди претендентов числится украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, сообщает Fichajes.net. Чемпион Нидерландов рассматривает аренду на один или два года.

По информации источника, «Аякс» также проявляет интерес к вратарю «Бенфики» Одиссеасу Влаходимосу.

Тренер «Реала» Карло Анчелотти неоднократно заявлял о позитивных сторонах Лунина, но в то же время называет Куртуа лучшим вратарём мира, что практически умножает на ноль шансы украинца на успешную конкуренцию в составе «королевского» клуба.

Андрей Лунин появился на поле впервые за долгое время 5 января в кубковом матче против «Алькояно», который «Реал» выиграл со счётом 3:1.