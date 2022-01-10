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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» интересуется Луниным

10 Января 2022 • 15:46 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
12.01 22:00

Клуб из Амстердама находится в поиске вратаря, который заменит Андре Онана после перехода в миланский «Интер».

Среди претендентов числится украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, сообщает Fichajes.net.  Чемпион Нидерландов рассматривает аренду на один или два года. 

По информации источника, «Аякс» также проявляет интерес к вратарю «Бенфики» Одиссеасу Влаходимосу.

Тренер «Реала» Карло Анчелотти неоднократно заявлял о позитивных сторонах Лунина, но в то же время называет Куртуа лучшим вратарём мира, что практически умножает на ноль шансы украинца на успешную конкуренцию в составе «королевского» клуба. 

Андрей Лунин появился на поле впервые за долгое время 5 января в кубковом матче против «Алькояно», который «Реал» выиграл со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Аякс Андрей Лунин
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