​Анчелотти высказался о предстоящем «эль класико»

«Реал» обыграл «Валенсию» (4:1) в чемпионате и теперь готовится к полуфиналу Суперкубка Испании против «Барселоны». Команды сразятся в ближайшую среду, 12 января. По поводу «эль класико» высказался рулевой мадридской команды Карло Анчелотти.

«Реал» и «Барселона» всегда будут принципиальными соперниками. Вот почему это называется «эль класико». Возможно, в теории мы фавориты, но дальше вступает в дело практика. Она заключается в том, что матч начинается при счёте 0:0, и шансы есть у любой команды.

Суперкубок – важное соревнование, это первая возможность взять трофей в сезоне. Мы хотим это сделать. Неважно, фавориты мы или нет», - цитирует Анчелотти Marca.