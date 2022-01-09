Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти высказался о предстоящем «эль класико»

09 Января 2022 • 10:41 Комментировать (1)
Барселона
...
Реал Мадрид
12.01 22:00

«Реал» обыграл «Валенсию» (4:1) в чемпионате и теперь готовится к полуфиналу Суперкубка Испании против «Барселоны». Команды сразятся в ближайшую среду, 12 января. По поводу «эль класико» высказался рулевой мадридской команды Карло Анчелотти.

«Реал» и «Барселона» всегда будут принципиальными соперниками. Вот почему это называется «эль класико». Возможно, в теории мы фавориты, но дальше вступает в дело практика. Она заключается в том, что матч начинается при счёте 0:0, и шансы есть у любой команды.

Суперкубок – важное соревнование, это первая возможность взять трофей в сезоне. Мы хотим это сделать. Неважно, фавориты мы или нет», - цитирует Анчелотти Marca.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Juventini83
09 Января 2022 в 11:13
У такой мёртвой Барсы шансов со среалом практически нет.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.01  16:00 Райо Вальекано ... Бетис 2.55 3.47 2.75
09.01  18:15 Севилья ... Хетафе 1.60 3.60 7.00
09.01  20:30 Осасуна ... Кадис 1.78 3.30 5.60
09.01  20:30 Алавес ... Атлетик Б 3.80 3.45 2.02
09.01  23:00 Вильярреал ... Атлетико М 2.85 3.30 2.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
10:41 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти высказался о предстоящем «эль класико» 1
10:08 · Испания. Ла Лига
​Бензема может похвастаться уникальным достижением в «Реале»
09:42 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти отреагировал на комментарий «Валенсии» об «ограблении»
09:34 · Испания. Ла Лига
​«Валенсия» назвала судейство в игре с «Реалом» «ограблением», Пике поддержал клуб 1
00:54 · Испания. Ла Лига
Дубли Винисиуса и Бензема позволили «Реалу» разгромить «Валенсию» 1
00:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила подробности травмы Эрика Гарсии
00:16 · Испания. Ла Лига
Бензема забил 300-й гол в составе «Реала»
08 Января
23:51 · Испания. Ла Лига
Хави: «Ничья из-за собственных ошибок»
23:16 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес подарил футболку с автографом травмированному им голкиперу «Райо Махадаонда»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Валенсия» - 4:1 (закончен) 1
22:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» упустила победу над «Гранадой» 17
21:25 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген проводит 200-й матч в Ла Лиге с «Барселоной»
20:37 · Испания. Ла Лига
«Леванте» едва не повторил печальный антирекорд хихонского «Спортинга»
20:17 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» спокойно обыграл «Сельту»
20:00 · Испания. Ла Лига
«Гранада» - «Барселона» - 1:1 (закончен) 6
Все новости
Рекомендуем