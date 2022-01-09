​«Валенсия» назвала судейство в игре с «Реалом» «ограблением», Пике поддержал клуб

В субботу вечером «Реал» разгромил на своём поле «Валенсию» со счётом 4:1. После первого тайма, когда на табло горели 1:0 («сливочные» забили благодаря пенальти), пресс-служба гостей сделала публикацию в «Твиттере» с явным намёком на судейство.

«Ограбление в Мадриде начинает повторяться», - говорится в сообщении «Валенсии» со ссылкой на сериал «Бумажный дом».

На публикацию «Валенсии» отреагировал лидер «Барселоны» Херард Пике.

«Не говорите слишком громко, иначе вас накажут», - написал Пике в «Твиттере», поддерживая валенсийцев.

Ближайшим соперником «Реала» будет как раз «Барселоны». Команды сойдутся лицом к лицу в полуфинале Суперкубка Испании 12 января.