Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

На «эль класико» будет работать судья-дебютант

10 Января 2022 • 21:41 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
12.01 22:00

Хосе Луис Мунуэра Монтеро получил назначение на «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной», которое состоится в рамках Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

39-летний арбитр не работал в этом сезоне ни на матчах «Реала», ни на матчах «Барселоны», а ближайшее «эль класико» станет для него дебютным в карьере.

В нынешнем сезоне Мунуэра Монтеро назначил 3 пенальти, раздал 9 жёлтых карточек и 3 красных.

Работу на VAR возглавит Гонсалес Гонсалес. Его ассистентами станут Куадра Фернандес и Эстрада Фернандес, сообщает Marca.

Матч между клубами из Каталонии и Мадрида состоится 12 января в Эр-Рияде.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 13 минута Эспаньол 0:1 Эльче 1.83 3.45 4.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Января
21:49 · Испания. Ла Лига
Бэйл и Мариано не сыграют против «Барселоны»
21:41 · Испания. Ла Лига
На «эль класико» будет работать судья-дебютант
21:38 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес установил новый рекорд Ла Лиги
21:00 · Испания. Ла Лига
«Севилья» положила глаз на Седрика Бакамбу
15:51 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт и Фати вернулись к тренировкам с «Барселоной»
15:46 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» интересуется Луниным
15:36 · Англия. Премьер-лига
Дембеле может воссоединиться с Тухелем в «Челси» 2
14:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продлила контракт с Юмтити
13:50 · Испания. Ла Лига
Мбаппе рассказал, что думает о Бензема
12:30 · Италия. Серия А
Иско не нужен «Фиорентине» 2
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» сделала новое предложение по Марсьялю 1
11:25 · Италия. Серия А
«Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Милана»
10:46 · Италия. Серия А
«Атлетико» хочет подписать одноклубника Кокорина
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» рассчитывает подписать полузащитника «Реала»
08:58 · Испания. Ла Лига
Гризманн сделал выбор между «Барселоной» и «Атлетико» 2
Все новости
Рекомендуем