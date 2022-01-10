На «эль класико» будет работать судья-дебютант

Хосе Луис Мунуэра Монтеро получил назначение на «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной», которое состоится в рамках Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

39-летний арбитр не работал в этом сезоне ни на матчах «Реала», ни на матчах «Барселоны», а ближайшее «эль класико» станет для него дебютным в карьере.

В нынешнем сезоне Мунуэра Монтеро назначил 3 пенальти, раздал 9 жёлтых карточек и 3 красных.

Работу на VAR возглавит Гонсалес Гонсалес. Его ассистентами станут Куадра Фернандес и Эстрада Фернандес, сообщает Marca.

Матч между клубами из Каталонии и Мадрида состоится 12 января в Эр-Рияде.