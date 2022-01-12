«Реал» не удержал преимущество над «Барселоной» - за 7 минут до финального свистка забил Фати

Оба тайма противостояния между «Реалом» и «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании выдались максимально похожими – мадридцы, казалось, контролировали ситуацию и вели в счете, но в конечном итоге дважды пропустили из-за отсутствия концентрации в оборонительных действиях.

Так, за семь минут до финального свистка «сливочные» потеряли в штрафной площади воспитанника «Барселоны» Ансу Фати, который замкнул навес с фланга, восстановив тем самым равновесие на табло.

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