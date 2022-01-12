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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не удержал преимущество над «Барселоной» - за 7 минут до финального свистка забил Фати

12 Января 2022 • 23:49 Комментировать
Барселона
2:3
Реал Мадрид
0.00 0.00 0.00
доп. время 1-й тайм

Оба тайма противостояния между «Реалом» и «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании выдались максимально похожими – мадридцы, казалось, контролировали ситуацию и вели в счете, но в конечном итоге дважды пропустили из-за отсутствия концентрации в оборонительных действиях.

Так, за семь минут до финального свистка «сливочные» потеряли в штрафной площади воспитанника «Барселоны» Ансу Фати, который замкнул навес с фланга, восстановив тем самым равновесие на табло. 

Текстовая онлайн-трансляция заключительных минут встречи, и, возможно, дополнительного времени, доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ансу Фати
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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