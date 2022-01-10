Птенцы Хави: На кого из молодёжи делают ставку в «Барселоне»

«Барселона» испытывает финансовый кризис, из-за которого ограничивает себя в покупках и активно продаёт футболистов. По этой причине каталонцы делают ставку на молодых футболистов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» перечисляет юношей, получивших шанс.

«Барселона» ассоциируется с командой, которая делает ставку на молодёжь. Все помнят период, когда лидерами были свои Пуйоль, Бускетс, Хави, Иниеста и, конечно, Месси. Каталонцы даже как-то проводили матч с 11 воспитанниками на поле. Тогда в «Ла Масии» собралось удачное сочетание нескольких поколений, за счёт чего появлялись звёзды. Текущая ситуация отличается, так как Хави, скорее, вынужден выпускать молодёжь.

Талант Ансу Фати, конечно, известен давно. Его уже многие нарекли наследником Лионеля Месси, но травмы пока не дают ему раскрыться. Нет смысла рассказывать и о Педри. Он пришёл ещё летом 2020-го, а уже через год в составе сборной Испании бился на Евро.

Ещё при Рональде Кумане стал появляться в центре поля Гави. Из-за сходного имени и позиции считается, что Хави сможет его раскрыть. Талант Гави тоже заметен слишком очевидно, он в свои 17 лет успел дебютировать в сборной Испании, проведя за неё уже 4 матча. Гави на самом деле совсем непохож на Хави, а скорее ориентируется на Иниесту. Он здорово умеет двигаться между линями, уводя защитников. При этом Гави здорово продвигает футбольный снаряд. А ещё он хорош в прессинге. Ему очень помогает и разносторонность. Гави может играть на многих позициях в зависимости от партнёров. Конечно, ему пока не хватает опыта – глупое удаление в матче против «Гранады» тому яркое подтверждение. Гави с жёлтой карточкой пошёл в подкат, который невозможно было провести чисто, и каталонцы, оставшись в меньшинстве, упустили победу. Гави имеет всё, чтобы вырасти в звезду.

Ещё один молодой центральный хавбек, которого начал подключать ещё Куман – Нико Гонсалес. Его сравнивают с Бускетсом из-за физических данных, но пока он действует ближе к атаке. Нико в целом также обладает хорошим разрезающим пасом и умеет продвигать мяч, начиная атаки. Неплохо у него развиты и оборонительные качества. Например, сейчас в среднем у Нико 1,5 отбора за матч в Ла Лиге и 1 – в Лиге чемпионов. 20-летний полузащитник не так ярок, как Педри и Гави, но ему также под силу стать важным элементом в новой команде в будущем.

Абдессамад Эззальзули, или просто Абде, – это креатура Хави. Чисто статистически вингер дебютировал под руководством Серхи Бархуана, дважды выйдя на замену в последние десятиминутки. Однако уже в первом матче Хави он сразу появился в стартовом составе. При новом тренере Абде вообще стал основным футболистом, и лишь коронавирус немного выбил его из строя. Почувствовав возможность закрепиться в «Барселоне», вингер даже отказался от поездки на Кубок Африки в составе сборной Марокко. Кстати, Абде – это не воспитанник «Барселоны», каталонцы в августе его приобрели у «Эркулеса» за 2 миллиона. Марокканец выглядит ярко, он быстр, владеет хорошим дриблингом, и он очень настырный. Кажется, что Абде в целом также обладает всеми качествами, чтобы остаться в ростере «Барселоны», даже после того как каталонцы снова смогут приобретать звёзд. Например, уже сообщается, что «блауграна» из-за Абде не будет выкупать Юсуфа Демира, которого брали в аренду.

18-летнего австрийца взяли на сезон из венского «Рапида». Демир дебютировал ещё при Кумане. Хави также попробовал австрийца – дав ему сыграть 66 минут в матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Однако на фоне того же Абде Демир выглядит бледновато. Хави усадил юношу в запас, а потом тот выбыл из строя из-за травмы. Однако есть большие сомнения, что австриец вернётся в состав, тем более что «Барселоне» его надо будет выкупать, если она захочет сохранить вингера.

Против выкупа Демира играет ещё и факт наличия Ильяса Акомача. Хави подключил 17-летнего вингера к составу, дважды выпустив его в стартовом составе. В обоих случаях было заметно, что у него есть футбольный интеллект, талант. Однако пока Акомач не готов к взрослому футболу, он показывает футбол, который присущ именно юношам. О его перспективах говорить рановато.

А вот Ферран Жутгла едва ли задержится в «Барселоне» надолго. Он не так юн, ему уже 22 года, и в состав его Хави ставит по большей части вынужденно. Тренер пробовал Жутгла на острие атаки, но в последнее время предпочитает ему Люка де Йонга, от которого вообще-то хочется избавиться. Сейчас наставник использует кантерано на флангах атаки, но тоже, скорее всего, в связи с отсутствием игроков из-за травм. У Жутглы нет каких-то качеств, которые его выделяли бы. Откровенно говоря, пока даже не было заметно наличие у него голевого чутья. Гол в ворота «Эльче» после углового – вероятно, дело случая. Скорее всего, Жутгла прочно сядет на скамейку, когда в составе обоснуется его тёзка Торрес, а другие вингеры восстановятся после повреждений.

Наверное, немного перспектив закрепиться и у Альваро Санса. В январе Хави уже дважды выпускал на замену 20-летнего полузащитника, но опять же это было больше от нужды. При наличии Педри, Гави, Нико (не забудем про де Йонга и Бускетса) Санс выглядит совершенно временной фигурой в составе «Барселоны». Хави предоставил хавбеку порядка 45 минут в трех матчах, за которые тот ничем особо не отметился.

В обороне следует сказать ещё об одном «птенце». Хотя другие защитники молоды (Эрику Гарсии и Серджиньо Десту – по 21 году, Рональду Араухо и Оскару Мингесе – по 22), у них уже хватает опыта. Алекс Бальде – это всё же новое имя. Правда, при Хави 18-летний латераль пока провёл 1 минуту, потому что в обороне у «Барселоны» хватает исполнителей. Тем не менее Бальде стоит отметить, так как он считается весьма перспективным. Его имя запомним, но авансов давать пока не будем.

Андрей Центров