Стало известно, сколько Юмтити потеряет по новому контракту с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити сегодня продлил контракт с клубом, теперь стало известно, сколько он будет получать по новому соглашению.

Ранее Юмтити зарабатывал 16 миллионов евро в год. Теперь его оклад будет сокращён на десять процентов, а остальная часть будет распределена до окончания соглашения, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что в новом соглашении также имеется пункт о досрочном расторжении контракта до начала сезона 2023/24. Этим пунктом могут воспользоваться обе стороны.

В нынешнем сезоне Самуэль Юмтити из-за травм провёл за «Барселону» в Ла Лиге лишь один матч.