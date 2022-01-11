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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, сколько Юмтити потеряет по новому контракту с «Барселоной»

11 Января 2022 • 02:20 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
3.75 3.75 2.00
12.01 22:00

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити сегодня продлил контракт с клубом, теперь стало известно, сколько он будет получать по новому соглашению.

Ранее Юмтити зарабатывал 16 миллионов евро в год. Теперь его оклад будет сокращён на десять процентов, а остальная часть будет распределена до окончания соглашения, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что в новом соглашении также имеется пункт о досрочном расторжении контракта до начала сезона 2023/24. Этим пунктом могут воспользоваться обе стороны.

В нынешнем сезоне Самуэль Юмтити из-за травм провёл за «Барселону» в Ла Лиге лишь один матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Самуэль Юмтити
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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