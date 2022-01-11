«Барселоне» потребовался голкипер сборной Северной Македонии

Голкипер сборной Северной Македонии и «Райо Вальекано» Столе Димитриевски близок к переходу в «Барселону».

Стороны уже согласовали все условия сделки по 28-летнему голкиперу и теперь осталось лишь объявить о трансфере официально, сообщает Ekipa.

Стоит отметить, что Столе Димитриевски не играл в прошлом матче Ла Лиги против «Бетиса». При этом «Райо Вальекано» сообщал о проблемах со здоровьем голкипера, которые не позволили ему принять участие в матче.

В нынешнем сезоне Столе Димитриевски провёл за «Райо Вальекано» в Ла Лиге 18 матчей, пропустил 18 голов и шесть раз отыграл на «ноль».

За сборную Северной Македонии Столе Димитриевски выступает с ноября 2015 года, на его счету 52 матча.