Дани Алвес установил новый рекорд «эль класико»

Дани Алвес вышел на поле в полуфинальном матче Суперкубка Испании против мадридского «Реала», автоматически установив рекорд. В возрасте 38 лет и 251 дня бразилец стал самым возрастным участником «эль класико», перекрыв свершение своего бывшего одноклубника Пинто, державшееся с 2014 года. Тогда Пинто сыграл в «эль класико» в возрасте 38 лет 159 дней.
Тройку замыкает бывший вратарь «Реала» Пако Буйо - в 1996 году тот вышел на поле в «эль класико» в возрасте 38 лет 28 дней. Наконец, четвертое место занимает Альфредо ди Стефано, который в 1963 году сыграл против «Барселоны» в возрасте 37 лет 164 дней.
FCB 0-0 RMA (15') - Dani Alves (38 años y 251 días) se convierte en el jugador más veterano en TODA la historia de los clásicos.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 12, 2022
38-251 DANI ALVES (2022)
38-159 José Manuel Pinto (2014)
38-028 Paco Buyo (1996)
37-164 Di Stéfano (1963)
ESTAMOS EN DIRECTOhttps://t.co/A8bGVkQkLz
Бан пользователя