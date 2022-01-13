Дани Алвес установил новый рекорд «эль класико»

Дани Алвес вышел на поле в полуфинальном матче Суперкубка Испании против мадридского «Реала», автоматически установив рекорд. В возрасте 38 лет и 251 дня бразилец стал самым возрастным участником «эль класико», перекрыв свершение своего бывшего одноклубника Пинто, державшееся с 2014 года. Тогда Пинто сыграл в «эль класико» в возрасте 38 лет 159 дней.

Тройку замыкает бывший вратарь «Реала» Пако Буйо - в 1996 году тот вышел на поле в «эль класико» в возрасте 38 лет 28 дней. Наконец, четвертое место занимает Альфредо ди Стефано, который в 1963 году сыграл против «Барселоны» в возрасте 37 лет 164 дней.