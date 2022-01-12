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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле решил задержаться в «Барселоне» до лета

12 Января 2022 • 18:02 Комментировать
Барселона
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Реал Мадрид
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Через 2 ч. 51 мин.

Усман Дембеле все-таки покинет «Барселону», но не сейчас, а летом. Это позволит нападающему покинуть клуб в качестве свободного агента, что сулит более выгодное финансовое предложение впоследствии. С «Барселоной» Усман и его агент долго пытались договориться, но в итоге не смогли прийти к компромиссу, сообщает Sport.es.

Дембеле присоединился к «Барселоне» в 2017 году, но так, что называется, толком не заиграл, к тому же с ним постоянно возникают проблемы, связанные с дисциплиной. Его трансфер стал вторым самым дорогим в истории «Барселоны», но за 86 матчей в клубной футболке Дембеле забил не так и много - восемнадцать мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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