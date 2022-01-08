Хави назвал ближайшую цель «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о предстоящей встрече с мадридским «Реалом» в 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Команда подходит к этому противостоянию в хорошем состоянии. Мы способны навязать борьбу «Реалу». «Барселона» готова сражаться с любым соперником. Надеюсь, мы сможем одолеть мадридцев и выйдем в финал. Это наша ближайшая цель», - передает слова испанского специалиста газета Marca.

Поединок между «сине-гранатовыми» и «королевским» клубом состоится в среду, 12 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.