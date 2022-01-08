Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави назвал ближайшую цель «Барселоны»

08 Января 2022 • 11:43 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
12.01 22:00

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о предстоящей встрече с мадридским «Реалом» в 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Команда подходит к этому противостоянию в хорошем состоянии. Мы способны навязать борьбу «Реалу». «Барселона» готова сражаться с любым соперником. Надеюсь, мы сможем одолеть мадридцев и выйдем в финал. Это наша ближайшая цель», - передает слова испанского специалиста газета Marca.

Поединок между «сине-гранатовыми» и «королевским» клубом состоится в среду, 12 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.01  16:00 Леванте ... Мальорка 2.15 3.45 3.45
08.01  18:15 Реал Сосьедад ... Сельта 1.90 3.45 4.40
08.01  20:30 Гранада ... Барселона 4.50 3.90 1.77
08.01  23:00 Реал Мадрид ... Валенсия 1.37 5.40 9.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Января
14:14 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес не включил Месси в свою команду мечты
13:07 · Испания. Ла Лига
Всего один клуб связался с «Барселоной» по Юмтити
11:43 · Испания. Ла Лига
Хави назвал ближайшую цель «Барселоны»
11:22 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл замену Триппьеру в «Арсенале» 1
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не сбавляет интерес к защитнику «Севильи»
00:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сдала в аренду «Гранаде» Алекса Кольядо
07 Января
23:51 · Испания. Ла Лига
Иско может продолжить карьеру в «Фиорентине»
22:23 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» отмечает десятилетку Симеоне
22:10 · Испания. Ла Лига
Пике показал зарплату, она далеко не 28 млн евро, как считалось 7 фото
21:34 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо подарил «Барселоне» треть своей зарплаты 2
20:51 · Испания. Ла Лига
Фати поможет «Барселоне» в матче с «Реалом»
20:32 · Англия. Премьер-лига
Триппьер: Переход к Симеоне был шансом всей жизни
19:45 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» взяла на себя 85% зарплаты Коутиньо 2 слухи
19:06 · Испания. Ла Лига
​Хави «потерял дар речи», когда узнал о требованиях Дембеле 10 слухи
17:26 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» рассказал о травме Гризманна
Все новости
Рекомендуем