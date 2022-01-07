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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати поможет «Барселоне» в матче с «Реалом»

07 Января 2022 • 20:51 Комментировать
Гранада
...
Барселона
4.50 3.90 1.77
Через 21 ч. 21 мин.

Форвард «Барселоны» Ансу Фати готов к возвращению на поле, но наставник «блауграны» Хави побережет его до матча против «Реала» в рамках Суперкубка Испании 12 января. В игре против «Гранады», которая состоится уже в ближайшую субботу, Хави не будет выпускать Фати на поле.

Наставник каталонского суперклуба пояснил, почему.

 - Ансу в порядке. Но я хочу, чтобы футболист был готов на все сто процентов, и потому подожду до матча с «Реалом». И если бы все было наоборот, то есть сперва матч с «Реалом», а потом с «Гранадой», я бы поступил точно так же, - приводит слова Хави football-espana.net.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Хави Ансу Фати
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ГРАНАДА БАРСЕЛОНА
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08.01  20:30 Гранада ... Барселона 4.50 3.90 1.77
08.01  23:00 Реал Мадрид ... Валенсия 1.37 5.40 9.00
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