Фати поможет «Барселоне» в матче с «Реалом»

Форвард «Барселоны» Ансу Фати готов к возвращению на поле, но наставник «блауграны» Хави побережет его до матча против «Реала» в рамках Суперкубка Испании 12 января. В игре против «Гранады», которая состоится уже в ближайшую субботу, Хави не будет выпускать Фати на поле.

Наставник каталонского суперклуба пояснил, почему.

- Ансу в порядке. Но я хочу, чтобы футболист был готов на все сто процентов, и потому подожду до матча с «Реалом». И если бы все было наоборот, то есть сперва матч с «Реалом», а потом с «Гранадой», я бы поступил точно так же, - приводит слова Хави football-espana.net.