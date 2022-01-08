Хави: «Ничья из-за собственных ошибок»

«Барселона» не сумела переиграть «Гранаду» в матче чемпионата Испании, оставшись вдесятером незадолго до конца матча. Вторую желтую карточку получил Гави, вынужденный покинуть поле. И хозяева почти сразу же наказали каталонцев, сумев сравнять счет - 1:1. Наставник «Барселоны» Хави считает, что его подопечные виноваты сами в потере очков:

- Жаль потерять очки, но мы сами виноваты. Это отсутствие опыта. Нас подкосило удаление. Мы потеряли два крайне важных очка. И мы не можем быть довольными, уезжая домой. Надо быть честными и признавать свои ошибки, - приводит слова Хави издание Marca.

Каталонцы упустили шанс подняться на третье место.