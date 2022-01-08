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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Ничья из-за собственных ошибок»

08 Января 2022 • 23:51 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
12.01 22:00

«Барселона» не сумела переиграть «Гранаду» в матче чемпионата Испании, оставшись вдесятером незадолго до конца матча. Вторую желтую карточку получил Гави, вынужденный покинуть поле. И хозяева почти сразу же наказали каталонцев, сумев сравнять счет - 1:1. Наставник «Барселоны» Хави считает, что его подопечные виноваты сами в потере очков:

 - Жаль потерять очки, но мы сами виноваты. Это отсутствие опыта. Нас подкосило удаление. Мы потеряли два крайне важных очка. И мы не можем быть довольными, уезжая домой. Надо быть честными и признавать свои ошибки, - приводит слова Хави издание Marca.

Каталонцы упустили шанс подняться на третье место.

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Барселона Хави Эрнандес Хави
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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окончен Реал Сосьедад 1:0 Сельта 1.82 3.50 4.80
окончен Гранада 1:1 Барселона 4.80 3.95 1.74
окончен Реал Мадрид 4:1 Валенсия 1.36 5.50 9.30
09.01  16:00 Райо Вальекано ... Бетис 2.55 3.47 2.75
09.01  18:15 Севилья ... Хетафе 1.60 3.60 7.00
09.01  20:30 Осасуна ... Кадис 1.78 3.30 5.60
09.01  20:30 Алавес ... Атлетик Б 3.80 3.45 2.02
09.01  23:00 Вильярреал ... Атлетико М 2.85 3.30 2.60
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