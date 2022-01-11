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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бензема недооценён», считает бывший чемпион мира

11 Января 2022 • 20:53 Комментировать
Барселона
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Реал Мадрид
3.75 3.90 1.95
12.01 22:00

Карим Бензема продолжает громить оппозицию, став настоящей палочкой-выручалочкой мадридского «Реала». В текущем сезоне на его счету уже 22 гола, «Реал» вышел в следующий раунд ЛЧ, а также уверенно лидирует в Ла Лиге. Эффективность Бенземы нахваливает бывший игрок «золотой» французской сборной времен Зитдана -  Марсель Десайи, который одновременно сожалеет о том, что успехи Карима недооцениваются.

 - Это футболист, который не потерялся при Роналду, а когда тот ушел, стал лидером команды. Он доказал, что он лучше, чем Игуаин, чем Мората, заслужив признание Флорентино Переса. В некоторых компонентах он даже лучше, чем Роналду. Бензема добился очень многого, но меня удивляет, что люди не видят, сколь он хорош, - посетовал Десайи, слова которого приводит Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Марсель Десайи
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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