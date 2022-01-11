«Бензема недооценён», считает бывший чемпион мира

Карим Бензема продолжает громить оппозицию, став настоящей палочкой-выручалочкой мадридского «Реала». В текущем сезоне на его счету уже 22 гола, «Реал» вышел в следующий раунд ЛЧ, а также уверенно лидирует в Ла Лиге. Эффективность Бенземы нахваливает бывший игрок «золотой» французской сборной времен Зитдана - Марсель Десайи, который одновременно сожалеет о том, что успехи Карима недооцениваются.

- Это футболист, который не потерялся при Роналду, а когда тот ушел, стал лидером команды. Он доказал, что он лучше, чем Игуаин, чем Мората, заслужив признание Флорентино Переса. В некоторых компонентах он даже лучше, чем Роналду. Бензема добился очень многого, но меня удивляет, что люди не видят, сколь он хорош, - посетовал Десайи, слова которого приводит Marca.