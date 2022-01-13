«Реал» - лучший в мире»: Бензема подвёл итоги «эль класико»

Лидер мадридского «Реала» Карим Бензема пообщался с журналистами после победы над каталонской «Барселоной» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании. Подопечные Карло Анчелотти дожали «сине-гранатовых» в овертайме – 3:2.

«Мы сражались до конца, было очень трудно, ведь нам противостоял сильный соперник. Хорошо, что вышли в финал. Считаю победу заслуженной. «Реал» - лучший клуб в мире. Игроки, выступающие здесь, обязаны показывать высокий уровень и побеждать», - приводит слова французского голеадора AS.

Второй финалист определился в противостоянии мадридского «Атлетико» и «Атлетика» Бильбао.