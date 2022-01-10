«Барселона» продлила контракт с Юмтити

Каталонская «Барселона» продлила контракт с французским защитником Самуэлем Юмтити. Чемпион мира подписал с «сине-гранатовыми» новое соглашение до 2026 года.

Все это произошло вопреки заявлениям испанской прессы о желании «Барселоны» избавиться от Юмтити. У француза на руках было предложение от турецкого «Бешикташа», но в итоге защитник решил остаться в своем нынешнем клубе.

Отметим, что по новому соглашению Юмтити будет зарабатывать гораздо меньше, чем раньше. По прежнему контракту француз зарабатывал более 16 миллионов евро в год. Новая зарплата игрока пока что не разглашается, но благодаря финансовым уступкам Юмтити, «Барселона» сможет зарегистрировать Феррана Торреса, который недавно был куплен у «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.