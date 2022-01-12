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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Непризнанный герой»: «Барселона» сравняла счёт в «эль класико» усилиями Люка де Йонга

12 Января 2022 • 22:48 Комментировать
Барселона
2:2
Реал Мадрид
3.80 3.85 1.95
2-й тайм

Несмотря на полное доминирование «Реала» в первом тайме полуфинала Суперкубка Испании против «Барселоны», мадридцам не удалось сохранить свои ворота сухими. Пропущенный гол стал следствием несчастного случая.

За пару минут до свистка на перерыв счет на табло сравнял Люк де Йонг, подкараулив ошибку центрального защитника соперника Эдера Милитао, выбивавшего мяч из штрафной. Примечательно, что прострел в этом эпизоде выполнял другой «проблемный» футболист каталонцев, Усман Дембеле.

Проследить за тем, как будут развиваться события уже во второй половине встречи, можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Люк Де Йонг
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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