Алвес и Ферран в старте: «Барселона» назвала состав на полуфинал Суперкубка Испании против «Реала»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес назвал стартовый состав своей команды на полуфинальную игру с «Реалом» в Суперкубке Испании.

Примечательно, что на футбольном поле с первых минут появятся Ферран Торрес, для которого этот поединок станет дебютным, а также 38-летний Дани Алвес. Более того, место в основе «сине-гранатовых» нашлось проблемным Усману Дембеле и Люку де Йонгу, но на скамейке для запасных остались Ансу Фати и Мемфис Депай.

Полный стартовый состав каталонского коллектива выглядит следующим образом:

«Барселона»: Тер Штеген, Алвес, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, Френки де Йонг, Гави, Дембеле, Люк де Йонг, Ферран

Напомним, что на сайте Liveresult.ru будет проводиться текстовая онлайн-трансляция встречи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.