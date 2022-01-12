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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алвес и Ферран в старте: «Барселона» назвала состав на полуфинал Суперкубка Испании против «Реала»

12 Января 2022 • 20:59 Комментировать
Барселона
0:0
Реал Мадрид
3.80 3.85 1.95
1-й тайм

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес назвал стартовый состав своей команды на полуфинальную игру с «Реалом» в Суперкубке Испании.

Примечательно, что на футбольном поле с первых минут появятся Ферран Торрес, для которого этот поединок станет дебютным, а также 38-летний Дани Алвес. Более того, место в основе «сине-гранатовых» нашлось проблемным Усману Дембеле и Люку де Йонгу, но на скамейке для запасных остались Ансу Фати и Мемфис Депай.

Полный стартовый состав каталонского коллектива выглядит следующим образом:

«Барселона»: Тер Штеген, Алвес, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, Френки де Йонг, Гави, Дембеле, Люк де Йонг, Ферран

Напомним, что на сайте Liveresult.ru будет проводиться текстовая онлайн-трансляция встречи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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