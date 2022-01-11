Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» прекратила аренду Демира

11 Января 2022 • 23:01 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
3.75 3.90 1.95
Через 21 ч. 43 мин.

Каталонская «Барселона» решила прервать аренду Юсуфа Демира из австрийской «Вены». Сейчас футболист готовится вылететь в Вену, чтобы провести остаток сезона с австрийским клубом.

Летом 2021 года австриец турецкого происхождения прибыл в «Барселону» на правах аренды с правом выкупа. Первую половину сезона Демир провел играя за «Барселону Б», но по всей видимости, не впечатлил руководство клуба, которое решило вернуть его в Австрию посреди сезона.

Отметим, что Демир является универсальным футболистом, который способен сыграть как атакующего полузащитника, так и нападающего. С 2021 года футболист активно вызывается в сборную Австрии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Юсуф Демир
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
00:08 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» намерен обойти «Челси» в гонке за Кунде
11 Января
23:44 · Испания. Ла Лига
Сразу четверо игроков «Барселоны» возвращаются в строй
23:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» прекратила аренду Демира
22:53 · Италия. Серия А
Майораль может уйти в аренду в «Хетафе»
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересовался защитником «Севильи»
21:35 · Испания. Ла Лига
Бензема и Винисиус Жуниор на двоих забили больше голов, чем вся «Барселона» вместе взятая
21:07 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» отказалась от идеи аренды Марсьяля
20:53 · Испания. Ла Лига
«Бензема недооценён», считает бывший чемпион мира
20:21 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» положила глаз на кипера «ПСЖ»
20:17 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлит контракт с Модричем
17:31 · Англия. Премьер-лига
​«Атлетико» может продать Фелиша гранду АПЛ ради другого форварда слухи
15:37 · Испания. Ла Лига
​Агент Дембеле подлил масла в огонь, раскритиковав решения Хави 3
13:21 · Испания. Ла Лига
Иско решил остаться в «Реале» до конца сезона
12:24 · Испания. Ла Лига
В Ла Лиге произошла тренерская отставка официально
10:37 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» рассматривает четырёх игроков на замену Триппьеру
Все новости
Рекомендуем