«Барселона» прекратила аренду Демира

Каталонская «Барселона» решила прервать аренду Юсуфа Демира из австрийской «Вены». Сейчас футболист готовится вылететь в Вену, чтобы провести остаток сезона с австрийским клубом.

Летом 2021 года австриец турецкого происхождения прибыл в «Барселону» на правах аренды с правом выкупа. Первую половину сезона Демир провел играя за «Барселону Б», но по всей видимости, не впечатлил руководство клуба, которое решило вернуть его в Австрию посреди сезона.

Отметим, что Демир является универсальным футболистом, который способен сыграть как атакующего полузащитника, так и нападающего. С 2021 года футболист активно вызывается в сборную Австрии.