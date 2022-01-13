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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» дважды отыгралась, но всё-таки уступила «Реалу» в первом эль-класико Хави-тренера

13 Января 2022 • 00:33 Комментировать (22)
Барселона
2:3
Реал Мадрид
окончен после доп. времени

В первом полуфинале Суперкубка Испании сошлись «Барселона» и «Реал».

Протокол игры  
Барселона 2:3 Реал Мадрид
    25' Винисиус Жуниор (0:1)
(1:1) Де Йонг Люк 41'    
    72' Бензема Карим (1:2)
(2:2) Фати Ансу 83'    
    98' Вальверде Федерико (2:3)
Тер Штеген Марк-Андре Алвес Даниэл   51'   78' (Гонсалес Нико (   78') Араухо Рональд Пике Херард Альба Жорди Гави   78' (Депай Мемфис (   78') Бускетс Серхио Де Йонг Френки   46' (Педри (   46') Торрес Ферран   23'   46' (Абдессамад Эззалзули (   46' Ютгла Ферран   110') Де Йонг Люк   66' (Фати Ансу (   66') Дембеле Усман
Запасные: Пуч Рикард Пенья Иньяки Ленгле Клеман Нето Мурара Мингеса Оскар
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль   91' (Васкес Лукас (   91') Милитао Эдер Начо Фернандес Менди Ферлан Модрич Лука   83' (Вальверде Федерико (   83'   98') Каземиро Карлос   75' Кроос Тони Асенсио Марко   68' (Родриго (   68') Бензема Карим Винисиус Жуниор   110' (Камавинга Эдуардо (   110')
Запасные: Йович Лука Себальос Дани Азар Эден Марсело Виера Лунин Андрей Иско Аларкон Вальехо Хесус
12 января. Стадион "Международный стадион имени Короля Фахда" (Эр-Рияд).

 

Первое эль-класико для Хави-тренера. Много раз великий испанец обыгрывал «Реал», находясь на поле, но сейчас его команда считалась явным аутсайдером. Каталонская молодёжь давненько не проигрывает (в декабре сгорели «Баварии» 0:3), но и побеждает редко. Да и соперники были явно не ровня «Реалу». Однако полуфинал Суперкубка имел слегка выставочный характер. Матч проводился в Саудовской Аравии, трофей не считается самым значимым.

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Тем не менее, «Барса» и «Реал» появились в максимально боевых составах. У Хави впереди играли Торрес, Дембеле, вышли оба Де Йонга, Бускетс, Альба, Алвес. У Анчелотти бронебойная полузащита Модрич, Кроос, Каземиро и нападение в лице Бензема, Асенсио и Винисиуса. С позиции силы начали мадридцы, что никого не удивило. Более сыгранная и серьёзная команда.

Поначалу «галактикос» просто пристреливались. С флангов вываливались Асенсио и Винисиус, по очереди проверяя нервы тер Штегена. Марк-Андре справлялся с не самыми сложными ударами, но уже чувствовалось, что «Реал» нащупывает зоны, через которые можно забить. Так и произошло. В центре поля обокрали Бускетса, Карим Бензема моментально отдал на рывок Винисиусу, а Жуниор с левого края вошёл в штрафную площадь и можно пробил в ближнюю «девятку» - 0:1.

«Барселона» в ответ ничего не создавала, отвечая только подходами. Интригу в матч решил внести сам «Реал», а точнее, Эдер Милитао. Банальный прострел Усмана Дембеле бразильский защитник выбил аккурат в набегавшего Люка де Йонга. От голландца мяч попал в штангу, а затем и в сетку. Тибо Куртуа, понятно, был отыгран такой неожиданностью – 1:1.

«Барса» с бразильской помощью счёт сравняла, но Хави всё равно сделал двойную замену в перерыве, причём расстроили тренера чуть ли не главные звёзды – Ферран Торрес и Френки де Йонг. Вместо них вышли Эззалзули и Педри. Последний очень активно матч начал. Красивый сольный проход Педри увенчал кручённым ударом с дуги штрафной площади – совсем чуть-чуть не попал. «Барселона» вообще удивила неплохим началом тайма.

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Однако «Реал» постепенно взялся за дело. Инициативу перехватил, момент классный создал, но Карим Бензема попал в штангу, а затем и забил. Сделал это всё тот же Бензема, к ассисту добавивший решающий гол. Два прострела понадобилось Кариму (от Менди и Карвахаля), чтобы пробить-таки тер Штегена – 1:2. Казалось, что «Реал» уже своего не упустит, но у «Барселоны» и тут нашёлся ответ – свежий Фати. Невысокий Ансу так соскучился по футболу, что даже сумел забить головой после подачи Альбы – 2:2.

Первый полуфинал Суперкубка Испании перетёк в овертайм, где «Реал» в третий раз вышел вперёд. Решающий гол создали игроки, вышедшие на замену. Родриго с правого края вошёл в штрафную, осмотрелся и покатил в центр на Вальверде, а Феде не оставил шансов тер Штегену – 2:3. «Барселона» и тут могла отыграться, но двойным сейвом блеснул Куртуа. Тибо отразил плотный удар Бускетса, а затем и добивание Фати. На большее каталонцы не сподобились. Отменное зрелище выдали «Реал» и «Барселона», по итогам которого в финал Суперкубка Испании идут мадридцы.

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Комментарии (21)
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Рейтинг комментариев
redwhite1959
13 Января 2022 в 00:56
"Барса" проиграла достойно! После таких поражений говорят - за одного битого двух небитых дают!)) Бускетс ОЧЕНЬ много ошибался сегодня((
gresnik
13 Января 2022 в 00:55
играли хорошо и полностью контролировали игру, Вини ожидаемом унижал старпера алвеса.
Сыграли на контр атаках и не прогадали))
pol-black
13 Января 2022 в 00:51
равная игра равных соперников. мадрид после забитого гола вообще встал и позволил Барсе взять инициативу. первый голешник мадрида - первый позор судейке. игрока бьют сзади по ногам, отбирают мяч и организовывают атаку. так можно, да? наверное только сливочным. Люк в первом тайме был полезен, в отличие от Френки. второй вообще не понятно что делал на поле. если Хави не найдёт ему позиции, то нужно его продавать. Фати хорош, как и вся молодёжка. даже Торрес неплохо смотрелся, открывался. а вот деревяшка бембеле снова доказал, что нечего ему делать в Барсе. продали бы его уже, хоть за какие то бабки. толку от него всё равно не будет.
защита у Барсы конечно швах. теряют позиции, паникуют. Алвес отрабатывал неплохо, мог бы Хави ещё дать ему побегать. хотя возраст конечно... а вот Пике и Араухо не совсем хорошо друг друга понимают, убегают всё куда то, от того и провалы в обороне.
Фати хорош! Депай был неплох временами. Педри если бы забил свой момент...
судейка больше свистел в пользу мадрида, не видя их фолы и находя фолы у барсов, где их и не было.
комментатор на мегого - промадридская шавка. противно было слушать этого недоумка.
игра получилась. Барса показала, что может навязывать свою игру даже таким слаженным командам, как сливки. нужно время, чтобы команда стала именно Командой. пока всё в стадии строительства. но курс правильный.
ARTUR
13 Января 2022 в 00:46
Реал тактически обыграл ,системная бестолковая игра в обороне это и есть самое больное место Барсы , Бензема отлично проводит сезон ,на мой взгляд это лучшая девятка не только ла лиги . Удивительная карьера у него , а могла бы быть фантастической , я его тоже клял не однократно )) грешен . Хави же нужно поскорее решать проблемы в обороне ,ветеранов домой ,когда показали в добавочном времени Пике было видно что он сдох уже давно .
pol-black
13 Января 2022 в 00:53
у Реала оборона тоже не лучшая, но спасает Каз и Модрич с Кроосом. они большую часть оборонительной работы делают.
ARTUR
13 Января 2022 в 01:02
Конечно ты прав, плюс Куртуа даже в одном моменте дважды вытащил пока оборона зевала , но у барсы оборона это не отдельные провалы , а системная ,хроническая болезнь , она может и раньше была ,только не проявлялась за счет мощной игры в полузащите и тактики владения мячом . Была у меня надежда что Куман наладит оборону,но он даже не смог
pol-black
13 Января 2022 в 01:07
я и не говорил, что оборона Барсы лучше. у Реала оборона - просто не лучшая. дают играть. у Барсы не смогли пока наладить игру в обороне. нет пока хороших защитников. Пике не вывозит просто уже по возрасту. ну блииин... я же помню его юнцом, когда он был на подхвате у Пуйоля. но даже Матьё играл надёжнее, чем Пике сейчас. про Маску я вообще молчу. раньше нужно было просто занять нужную позицию, а сейчас этого мало уже. нужно добегать, но некому.
ARTUR
13 Января 2022 в 01:11
Эх...Пуйоль )) бомбический игрок ))
pol-black
13 Января 2022 в 01:15
Львиное сердце! душа команды!
779
13 Января 2022 в 00:43
Барса понравилась.
Реал сделал расчёт на ожидание ошибок от Барсы и поэтому вся зрелищность игры осталась за Барсой. С чем одна достаточно успешно справилась, причём давая минимум шансов сопернику на воплощение их планов. Играли очень дисциплинировано, на максимуме собранности.
Не хватило двужильности от Дембеле и слабой работы фланга от Абде.
Особенно понравилась концовка второго тайма, когда казалось, что на поле соперники с равной степенью состояния команды.
Считаю, что поводов для оптимизма стало после этого матча гораздо больше. Удачи Хави.
ARTUR
13 Января 2022 в 00:49
Ты правильно отметил что Барса смотрелась сегодня получше лишь потому что Мадрид изначально решил играть вторым номером ,,оборона жуткая у Барсы ,я бы сказал худшая в лиге.
779
13 Января 2022 в 00:55
Ну тактику Мадрида, по моему, трудно было не понять.
И не надо забывать пытаться трезво смотреть на вещи.)))
Кстати, сегодня Барса пропускала из-за откровенных косяков в опорной зоне. Тогда, когда защита уже могла спасти ситуации только чудом. Которого трижды не произошло.
pol-black
13 Января 2022 в 01:00
Бускетс наошибался сегодня (((
ARTUR
13 Января 2022 в 01:08
Матч этот от ,,золотых ,, ель классико этим и отличался ,огромным количеством ошибок от обеих команд ...эх были времена )) когда две великие команды бодались ..может еще вернутся..
ARTUR
13 Января 2022 в 01:05
Вот ,опять ты прав ,это я про опорника ))
pol-black
13 Января 2022 в 00:52
бембеле вообще не рвал жилы. в первом тайме было у него несколько моментов, а потом он просто филонил.
779
13 Января 2022 в 01:00
Ты всё ожидаешь ответственного футбола от Дембеле, а его никогда у него не будет. Он куражный. Идёт игра - можно ожидать зрелища и результата, не идёт - можно забыть про него на этот матч.
pol-black
13 Января 2022 в 01:03
думаю, даже не так. хочется поиграть - он играет. хочется полентяйничать - он стоит или пешком ходит. проблема в том, что он - не Месси, который может создать момент и реализовать его, даже передвигаясь некоторое время пешком. Месси взрывался, а этот баклажан только и может, что терять мяч или отдавать неточные передачи.
779
13 Января 2022 в 01:06
Нам сейчас не до жиру. Всё таки опасности, кроме как от Дембеле, сейчас сопернику ждать в исполнении Барсы практически не от кого.
Артур Измаилов
13 Января 2022 в 00:40
Ох и пижонили игроки Реала, а ведь могли разгромить . Оборона у барсы просто позор. араухо- шо это такое вообще?
Ну и хрен с ними. 5-ое Классико подряд за Реалом ! туфталона давай до свидания !
Vova52
13 Января 2022 в 00:38
Ne ojidal....Igra poluchilas@ interesnaya,nexvatilo opita ......
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