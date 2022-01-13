«Барселона» дважды отыгралась, но всё-таки уступила «Реалу» в первом эль-класико Хави-тренера

В первом полуфинале Суперкубка Испании сошлись «Барселона» и «Реал».
|Барселона
|2:3
|Реал Мадрид
|25' Винисиус Жуниор (0:1)
|(1:1) Де Йонг Люк 41'
|72' Бензема Карим (1:2)
|(2:2) Фати Ансу 83'
|98' Вальверде Федерико (2:3)
Первое эль-класико для Хави-тренера. Много раз великий испанец обыгрывал «Реал», находясь на поле, но сейчас его команда считалась явным аутсайдером. Каталонская молодёжь давненько не проигрывает (в декабре сгорели «Баварии» 0:3), но и побеждает редко. Да и соперники были явно не ровня «Реалу». Однако полуфинал Суперкубка имел слегка выставочный характер. Матч проводился в Саудовской Аравии, трофей не считается самым значимым.
Тем не менее, «Барса» и «Реал» появились в максимально боевых составах. У Хави впереди играли Торрес, Дембеле, вышли оба Де Йонга, Бускетс, Альба, Алвес. У Анчелотти бронебойная полузащита Модрич, Кроос, Каземиро и нападение в лице Бензема, Асенсио и Винисиуса. С позиции силы начали мадридцы, что никого не удивило. Более сыгранная и серьёзная команда.
Поначалу «галактикос» просто пристреливались. С флангов вываливались Асенсио и Винисиус, по очереди проверяя нервы тер Штегена. Марк-Андре справлялся с не самыми сложными ударами, но уже чувствовалось, что «Реал» нащупывает зоны, через которые можно забить. Так и произошло. В центре поля обокрали Бускетса, Карим Бензема моментально отдал на рывок Винисиусу, а Жуниор с левого края вошёл в штрафную площадь и можно пробил в ближнюю «девятку» - 0:1.
«Барселона» в ответ ничего не создавала, отвечая только подходами. Интригу в матч решил внести сам «Реал», а точнее, Эдер Милитао. Банальный прострел Усмана Дембеле бразильский защитник выбил аккурат в набегавшего Люка де Йонга. От голландца мяч попал в штангу, а затем и в сетку. Тибо Куртуа, понятно, был отыгран такой неожиданностью – 1:1.
«Барса» с бразильской помощью счёт сравняла, но Хави всё равно сделал двойную замену в перерыве, причём расстроили тренера чуть ли не главные звёзды – Ферран Торрес и Френки де Йонг. Вместо них вышли Эззалзули и Педри. Последний очень активно матч начал. Красивый сольный проход Педри увенчал кручённым ударом с дуги штрафной площади – совсем чуть-чуть не попал. «Барселона» вообще удивила неплохим началом тайма.
Однако «Реал» постепенно взялся за дело. Инициативу перехватил, момент классный создал, но Карим Бензема попал в штангу, а затем и забил. Сделал это всё тот же Бензема, к ассисту добавивший решающий гол. Два прострела понадобилось Кариму (от Менди и Карвахаля), чтобы пробить-таки тер Штегена – 1:2. Казалось, что «Реал» уже своего не упустит, но у «Барселоны» и тут нашёлся ответ – свежий Фати. Невысокий Ансу так соскучился по футболу, что даже сумел забить головой после подачи Альбы – 2:2.
Первый полуфинал Суперкубка Испании перетёк в овертайм, где «Реал» в третий раз вышел вперёд. Решающий гол создали игроки, вышедшие на замену. Родриго с правого края вошёл в штрафную, осмотрелся и покатил в центр на Вальверде, а Феде не оставил шансов тер Штегену – 2:3. «Барселона» и тут могла отыграться, но двойным сейвом блеснул Куртуа. Тибо отразил плотный удар Бускетса, а затем и добивание Фати. На большее каталонцы не сподобились. Отменное зрелище выдали «Реал» и «Барселона», по итогам которого в финал Суперкубка Испании идут мадридцы.
Сыграли на контр атаках и не прогадали))
защита у Барсы конечно швах. теряют позиции, паникуют. Алвес отрабатывал неплохо, мог бы Хави ещё дать ему побегать. хотя возраст конечно... а вот Пике и Араухо не совсем хорошо друг друга понимают, убегают всё куда то, от того и провалы в обороне.
Фати хорош! Депай был неплох временами. Педри если бы забил свой момент...
судейка больше свистел в пользу мадрида, не видя их фолы и находя фолы у барсов, где их и не было.
комментатор на мегого - промадридская шавка. противно было слушать этого недоумка.
игра получилась. Барса показала, что может навязывать свою игру даже таким слаженным командам, как сливки. нужно время, чтобы команда стала именно Командой. пока всё в стадии строительства. но курс правильный.
Реал сделал расчёт на ожидание ошибок от Барсы и поэтому вся зрелищность игры осталась за Барсой. С чем одна достаточно успешно справилась, причём давая минимум шансов сопернику на воплощение их планов. Играли очень дисциплинировано, на максимуме собранности.
Не хватило двужильности от Дембеле и слабой работы фланга от Абде.
Особенно понравилась концовка второго тайма, когда казалось, что на поле соперники с равной степенью состояния команды.
Считаю, что поводов для оптимизма стало после этого матча гораздо больше. Удачи Хави.
И не надо забывать пытаться трезво смотреть на вещи.)))
Кстати, сегодня Барса пропускала из-за откровенных косяков в опорной зоне. Тогда, когда защита уже могла спасти ситуации только чудом. Которого трижды не произошло.
Ну и хрен с ними. 5-ое Классико подряд за Реалом ! туфталона давай до свидания !
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