«Барселона» дважды отыгралась, но всё-таки уступила «Реалу» в первом эль-класико Хави-тренера

В первом полуфинале Суперкубка Испании сошлись «Барселона» и «Реал».

Первое эль-класико для Хави-тренера. Много раз великий испанец обыгрывал «Реал», находясь на поле, но сейчас его команда считалась явным аутсайдером. Каталонская молодёжь давненько не проигрывает (в декабре сгорели «Баварии» 0:3), но и побеждает редко. Да и соперники были явно не ровня «Реалу». Однако полуфинал Суперкубка имел слегка выставочный характер. Матч проводился в Саудовской Аравии, трофей не считается самым значимым.

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Тем не менее, «Барса» и «Реал» появились в максимально боевых составах. У Хави впереди играли Торрес, Дембеле, вышли оба Де Йонга, Бускетс, Альба, Алвес. У Анчелотти бронебойная полузащита Модрич, Кроос, Каземиро и нападение в лице Бензема, Асенсио и Винисиуса. С позиции силы начали мадридцы, что никого не удивило. Более сыгранная и серьёзная команда.

Поначалу «галактикос» просто пристреливались. С флангов вываливались Асенсио и Винисиус, по очереди проверяя нервы тер Штегена. Марк-Андре справлялся с не самыми сложными ударами, но уже чувствовалось, что «Реал» нащупывает зоны, через которые можно забить. Так и произошло. В центре поля обокрали Бускетса, Карим Бензема моментально отдал на рывок Винисиусу, а Жуниор с левого края вошёл в штрафную площадь и можно пробил в ближнюю «девятку» - 0:1.

«Барселона» в ответ ничего не создавала, отвечая только подходами. Интригу в матч решил внести сам «Реал», а точнее, Эдер Милитао. Банальный прострел Усмана Дембеле бразильский защитник выбил аккурат в набегавшего Люка де Йонга. От голландца мяч попал в штангу, а затем и в сетку. Тибо Куртуа, понятно, был отыгран такой неожиданностью – 1:1.

«Барса» с бразильской помощью счёт сравняла, но Хави всё равно сделал двойную замену в перерыве, причём расстроили тренера чуть ли не главные звёзды – Ферран Торрес и Френки де Йонг. Вместо них вышли Эззалзули и Педри. Последний очень активно матч начал. Красивый сольный проход Педри увенчал кручённым ударом с дуги штрафной площади – совсем чуть-чуть не попал. «Барселона» вообще удивила неплохим началом тайма.

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Однако «Реал» постепенно взялся за дело. Инициативу перехватил, момент классный создал, но Карим Бензема попал в штангу, а затем и забил. Сделал это всё тот же Бензема, к ассисту добавивший решающий гол. Два прострела понадобилось Кариму (от Менди и Карвахаля), чтобы пробить-таки тер Штегена – 1:2. Казалось, что «Реал» уже своего не упустит, но у «Барселоны» и тут нашёлся ответ – свежий Фати. Невысокий Ансу так соскучился по футболу, что даже сумел забить головой после подачи Альбы – 2:2.

Первый полуфинал Суперкубка Испании перетёк в овертайм, где «Реал» в третий раз вышел вперёд. Решающий гол создали игроки, вышедшие на замену. Родриго с правого края вошёл в штрафную, осмотрелся и покатил в центр на Вальверде, а Феде не оставил шансов тер Штегену – 2:3. «Барселона» и тут могла отыграться, но двойным сейвом блеснул Куртуа. Тибо отразил плотный удар Бускетса, а затем и добивание Фати. На большее каталонцы не сподобились. Отменное зрелище выдали «Реал» и «Барселона», по итогам которого в финал Суперкубка Испании идут мадридцы.