«Реал» продлит контракт с Модричем

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что клуб активно работает над продлением контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем, чье соглашение истекает уже ближайшим летом.

«Модрич пока не подписал новый контракт. Но у него практически пожизненное соглашение с «Реалом», – заявил Анчелотти.

По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо в «Твиттере», продление контракта с Модричем является вопросом времени для «Реала». Игрок ведет переговоры с клубом о новом соглашении до 2023 года.

Напомним, что Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. С тех пор хорват провел за «сливочных» 411 матчей и помог команде выиграть множество трофеев, в числе которых два титула Ла Лиги и 4 Лиги чемпионов.