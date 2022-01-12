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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» открыл счёт в «эль класико» – свой очередной гол в сезоне забил Винисиус

12 Января 2022 • 22:30 Комментировать
Барселона
2:2
Реал Мадрид
3.80 3.85 1.95
2-й тайм

Первая половина матча за Суперкубок Испании складывается для «Барселоны» не лучшим образом – каталонцы раз за разом позволяли «Реалу» выходить в опасные контратаки, что привело к первому пропущенному мячу.

Автором результативного удара снова суждено было стать Винисиусу Жуниору. Бразилец на скорости оторвался от всех опекунов и сильно пробил в ближний угол ворот «сине-гранатовых» на 26-й минуте противостояния.

Более того, «Барселоне» пока так и не удалось по-настоящему потревожить защиту соперника. Напомним, на сайте Liveresult.ru Вы можете проследить за текстовой онлайн-трансляцией поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Винисиус Жуниор
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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