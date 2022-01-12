«Реал» открыл счёт в «эль класико» – свой очередной гол в сезоне забил Винисиус

Первая половина матча за Суперкубок Испании складывается для «Барселоны» не лучшим образом – каталонцы раз за разом позволяли «Реалу» выходить в опасные контратаки, что привело к первому пропущенному мячу.

Автором результативного удара снова суждено было стать Винисиусу Жуниору. Бразилец на скорости оторвался от всех опекунов и сильно пробил в ближний угол ворот «сине-гранатовых» на 26-й минуте противостояния.

Более того, «Барселоне» пока так и не удалось по-настоящему потревожить защиту соперника. Напомним, на сайте Liveresult.ru Вы можете проследить за текстовой онлайн-трансляцией поединка.