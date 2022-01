Дани Алвес установил новый рекорд Ла Лиги

Бразильский ветеран Дани Алвес стал самым возрастным игроком, принявшим участие в матче Ла Лиги в составе «Барселоны» - он вышел на поле в возрасте 38 лет 247 дней. Но одновременно он поставил еще одно достижение - вернувшись, Алвес автоматически стал самым опытным игроком Ла Лиги из действующих футболистов. На его счету - 423 выступления, 175 в составе «Севильи» и 248 в «Барселоне».

Алвес опережает нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, у которого 408 матчей, Карима Бензема из мадридского «Реала» (403), Марсело (также «Реал», 378 матчей) и Ивана Ракитича из «Севильи» (371).

