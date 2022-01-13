Хави – о поражении от «Реала»: «Мы на правильном пути»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал результат полуфинального матча Суперкубка Испании, в котором его подопечные уступили мадридскому «Реалу» в дополнительное время (2:3).

«Мне было грустно наблюдать за тем, как мы действовали в первые 20 минут. Нам постоянно чего-то не хватало, слишком медленно мыслили. В конце встречи парни уже начали играть лучше. Я думаю, что мы на правильном пути. «Барселона» попрощалась с титулом, но набила шишки. Нам удалось убрать комплексы», - приводит слова испанского специалиста Marca.

Напомним, что каталонцы впервые за последние семь матчей при Хави проиграли своему сопернику.