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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави – о поражении от «Реала»: «Мы на правильном пути»

13 Января 2022 • 01:04 Комментировать
Барселона
2:3
Реал Мадрид
окончен после доп. времени

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал результат полуфинального матча Суперкубка Испании, в котором его подопечные уступили мадридскому «Реалу» в дополнительное время (2:3).

«Мне было грустно наблюдать за тем, как мы действовали в первые 20 минут. Нам постоянно чего-то не хватало, слишком медленно мыслили. В конце встречи парни уже начали играть лучше. Я думаю, что мы на правильном пути. «Барселона» попрощалась с титулом, но набила шишки. Нам удалось убрать комплексы», - приводит слова испанского специалиста Marca.

Напомним, что каталонцы впервые за последние семь матчей при Хави проиграли своему сопернику.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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