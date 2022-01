Педри и Ферран Торрес сдали отрицательные тесты на COVID-19 и смогут сыграть против «Реала»

Приятная новость для поклонников «Барселоны» - Хави сможет рассчитывать еще на двоих игроков в преддверии матча с мадридским «Реалом» в рамках Суперкубка Испании. Речь идет о Педри, который пропустил несколько месяцев из-за травмы, а также Ферране Торресе, который присоединился к команде буквально накануне. Оба сдали отрицательные тесты на COVID-19 и вовсю готовятся к игре, сообщает официальный «Твиттер» каталонского суперклуба.

Напомним, что матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде, в среду, двенадцатого января.

MEDICAL ANNOUNCEMENTS



Players @FerranTorres20 and @Pedri have tested negative for Covid-19 in PCRs and can rejoin the rest of the team in Riyadh. The club has informed the corresponding authorities. pic.twitter.com/RBbZx15RrK