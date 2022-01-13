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Чемпионат Испании. Ла Лига

15-летний талант из Бразилии попал на радар «Реала»

13 Января 2022 • 00:17 Комментировать (1)
Барселона
2:3
Реал Мадрид
окончен после доп. времени

Мадридский «Реал» известен работой на бразильском рынке молодых футболистов, выступления Винисиуса и Родриго подтверждают важность такого подхода. Очередному таланту, на который обратили внимание скауты мадридцев, всего лишь 15 лет.

Как сообщает El Mundo Deportivo, нападающий по фамилии Эндрик столь хорош, что уже получил приглашение тренироваться с первой командой «Палмейраса». Более того, делами вундеркинда заправляет тот же агент, который работает и с Винисиусом Жуниором.

Быстрый, играющий в основном левой ногой Эндрик также попал на радары грандов английского футбола - «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», сообщает football-espana.net.

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Реал Мадрид
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
13 Января 2022 в 00:27
Очень любопытно.
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