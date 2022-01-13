Анчелотти рассказал, благодаря чему «Реал» обыграл «Барселону»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своими впечатлениями и наблюдениями по итогу полуфинального поединка с «Барселоной». Итальянский специалист объяснил, почему его команде удалось превосходить оппонента на футбольном поле.

«Мы искали пасы между линиями и старались больше контролировать мяч. Считаю, что первый тайм должен был оставаться за нами. Из минусов могу отметить аспекты оборонительной работы. Могли защищаться лучше. Что касается атаки, то игроки хорошо действовали в завершающей стадии», - цитирует Анчелотти издание Marca.

В финале «Реал» встретится с победителем пары «Атлетико» - «Атлетик». На счету «сливочных» уже вторая победа над «Барселоной» в текущем сезоне.