​ПСВ первым достиг показателя в 100 голов в чемпионате в нынешнем сезоне

В чемпионате Нидерландов проходят матчи 31-го тура, ПСВ съездил в Херенвен, где забил восемь безответных мячей достаточно крепкому, в общем-то, оппоненту. При этом ПСВ достиг показателя в 103 мяча в нынешнем сезоне, а значит, стал первым клубом в нынешнем сезоне среди всех европейских, который добился в символического показателя в 100 и более мячей за сезон.

Обычно пальму первенства в этом компоненте между собой делили «Реал» и «Барселона», но в нынешнем сезоне обе команды демонстрируют не самый результативный футбол - «Реал» забил 71 мяч, «Барселона» - 64. Далеко до показателей ПСВ.