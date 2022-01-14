Тухель объяснил, почему «Челси» так сильно отстал от «Сити»

Не так давно «Челси» вместе с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» шел в списке лидеров турнирной таблицы английской Премьер-лиги, а сейчас лондонцы уже на десять очков отстают от «горожан» после 21 сыгранного тура. Главный тренер команды Томас Тухель объяснил, чем обусловлен такой отрыв.

«Сити» лучше остальных прошел тот период, когда все страдали от травм и коронавируса. Возможно, это удача. Также возможно, что они просто лучше работали в то время. У них было гораздо меньше кадровых проблем и они реже играли не в своем самом боевом составе. COVID-19 не так сильно ударил по ним, как по нам. Это огромная разница», - приводит слова Тухеля издание Football London.

Напомним, что завтра команды сойдутся в очной встрече. Начало – в 15:30 по московскому времени.