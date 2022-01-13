У защитника Рубена Диаша в текущем сезоне столько же результативных действий в АПЛ, чем у 100-миллионого Грилиша

Переход полузащитника Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» прошедшим летом был положительно воспринят болельщиками «горожан». Более того, их не смутила даже сумма трансфера, которая согласно различным сведениям перешагнула отметку в 100 миллионов евро.

Впрочем, уже спустя полгода футболиста называют чуть ли не самым большим разочарованием сезона. Грилиш пока не сумел оправдать возложенных на него надежд, демонстрируя удручающие статистические показатели.

Портал Whoscored подметил, что плеймейкер в текущем розыгрыше АПЛ принял непосредственное участие лишь в четырех голах команды в 14 матчах. Столько же у центрального защитника «Сити» Рубена Диаша.