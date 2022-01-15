​Тухель – о переносе матча «Тоттенхэм» - «Арсенал»: «Мне лучше промолчать»

В субботу Премьер-лига Англии приняла решение о переносе матча между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом», который должен был пройти 16 января. Из-за случаев заражения коронавирусом, травм и отъездов в сборные у «канониров» не набирается необходимое количество игроков.

По поводу переноса этой игры высказался Томас Тухель. Ранее «Челси» в переносе одного из матчей Премьер-лиги отказывали, чем немецкий тренер был очень недоволен.

«Перенос матча «Тоттенхэм» - «Арсенал»? Мне лучше промолчать. Будет гораздо, гораздо лучше», - высказался Тухель после субботнего поражения от «Манчестер Сити» со счётом 0:1.