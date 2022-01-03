Тухель и Лукаку запланировали встречу, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество

Не самая однозначная ситуация сложилась в расположении «Челси» - нападающий Ромелу Лукаку был отстранен от коллектива после того, как публично высказал недовольство своим положением в команде в одном из интервью.

Как следствие, между ним и главным тренером лондонцев Томасом Тухелем возник небольшой конфликт, который стороны планируют уладить. По информации журналиста Фабрицио Романо, в понедельник Лукаку встретится с наставником, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

Согласно источнику, предметом для разговора станут высказывания футболиста, а также его поведение в последние дни. Напомним, что бельгиец объявил о своем желании вернуться в «Интер», даже изменив статус в социальных сетях.

Что касается позиции клуба, то «Челси» не намерен продавать форварда уже в январе, но руководство готово дождаться окончательного решения Тухеля.