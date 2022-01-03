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Тухель и Лукаку запланировали встречу, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество

03 Января 2022 • 14:55 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Челси
1.55 4.50 5.30
15.01 15:30

Не самая однозначная ситуация сложилась в расположении «Челси» - нападающий Ромелу Лукаку был отстранен от коллектива после того, как публично высказал недовольство своим положением в команде в одном из интервью.

Как следствие, между ним и главным тренером лондонцев Томасом Тухелем возник небольшой конфликт, который стороны планируют уладить. По информации журналиста Фабрицио Романо, в понедельник Лукаку встретится с наставником, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

Согласно источнику, предметом для разговора станут высказывания футболиста, а также его поведение в последние дни. Напомним, что бельгиец объявил о своем желании вернуться в «Интер», даже изменив статус в социальных сетях.

Что касается позиции клуба, то «Челси» не намерен продавать форварда уже в январе, но руководство готово дождаться окончательного решения Тухеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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LMI
03 Января 2022 в 17:37
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03.01  20:30 Манчестер Юнайтед ... Вулверхэмптон 1.58 4.00 6.00
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